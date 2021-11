Différence entre cryptage et hachage

La sécurité et l’efficacité sont deux paramètres très importants dans les systèmes de communication et vous devez avoir entendu parler des termes, cryptage et hachage. Peu importe, ces deux termes peuvent être une source de confusion, mais cet article cherche à dissiper toute confusion en donnant un aperçu complet des deux.



QCM Securité informatique – Partie 1QCM en securité informatique avec la correction pour la préparation des concours, des tests, aux examens et aux certifications. Ces questions sont tirés d’un vrai…Lire plus

Algorithme de Hachage

Un hachage peut simplement être défini comme un nombre généré à partir d’une chaîne de texte. En substance, un hachage est plus petit que le texte qui le produit. Il est généré de manière à ce qu’un hachage similaire de même valeur ne puisse pas être produit par un autre texte. De cette définition, on peut voir que le hachage est le processus de production de valeurs de hachage dans le but d’accéder aux données et pour des raisons de sécurité dans les systèmes de communication. En principe, le hachage prendra une entrée arbitraire et produira une chaîne de longueur fixe. En règle générale, le hachage aura les attributs suivants:

Une entrée donnée qui est connue, doit toujours produire une sortie connue. Une fois que le hachage a été fait, il devrait être impossible de passer de la sortie à l’entrée. Différentes entrées multiples devraient donner une sortie différente. Modifier une entrée devrait signifier un changement dans le hachage.

Voici les différents types d’algorithmes de hachage. mais certains ont été rejetés au fil du temps :

MD4, SHA, RIPMEND, WHIRLPOOL, TIGER.

Différence entre DNS et DHCP DNS et DHCP fonctionnent tous les deux sur l’architecture client-serveur mais sont des termes différents. DNS mappe le nom de domaine à l’adresse IP tandis… Lire plus

Définition du Cryptage

Le cryptage est le processus consistant à modifier des données d’une sorte de code secret afin de minimiser les risques d’accès aux données par des indiscrétions. C’est le moyen le plus efficace d’assurer la sécurité des données dans les systèmes de communication modernes. Pour que le destinataire puisse lire un message crypté, il doit avoir un mot de passe ou une clé de sécurité utilisée pour le décryptage. Les données qui n’ont pas été chiffrées sont connues sous le nom de texte brut tandis que les données chiffrées sont connues sous le nom de texte chiffré. Il existe un certain nombre de systèmes de cryptage, où un cryptage asymétrique est également connu sous le nom de cryptage à clé publique, le cryptage symétrique et le cryptage hybride sont les plus communs.

Cryptage symétrique – Utilise la même clé secrète pour chiffrer et déchiffrer le message. La clé secrète peut être un mot, un nombre ou une chaîne de lettres aléatoires. L’expéditeur et le destinataire doivent tous deux avoir la clé. C’est la plus ancienne technique de cryptage.

Cryptage asymétrique – Il déploie deux clés, une clé publique connue par tous et une clé privée connue uniquement par le récepteur. La clé publique est utilisée pour chiffrer le message et une clé privée est utilisée pour le déchiffrer. Le cryptage asymétrique est un peu plus lent que le cryptage symétrique et consomme plus de puissance de traitement lors du cryptage des données.

Cryptage hybride – C’est un processus de cryptage qui combine à la fois le cryptage symétrique et asymétrique. Il profite des points forts des deux cryptages et minimise leur faiblesse.

Différence entre NAT et PAT NAT(Network Address Translation) et PAT(Port Address Translation) sont les protocoles utilisés pour mapper l’adresse privée (locale) non enregistrée d’un réseau interne vers une adresse publique… Lire plus

Différences clés entre Hachage et Cryptage

Le hachage est utilisé pour valider l’intégrité du contenu en détectant toutes les modifications et ensuite les modifications apportées à une sortie de hachage. Le cryptage code les données dans le but principal de préserver la confidentialité et la sécurité des données. Il nécessite une clé privée pour le texte crypté de la fonction réversible en texte brut.

En bref, le cryptage est une fonction bidirectionnelle qui inclut le cryptage et le décryptage tandis que le hachage est une fonction à sens unique qui transforme un texte brut en un résumé unique qui est irréversible.

Le hachage et le cryptage sont différents mais ont aussi quelques points communs. Ils sont tous les deux idéaux pour gérer les données, les messages et les informations dans les systèmes informatiques. Ils transforment ou modifient les données dans un format différent. Bien que le cryptage soit réversible, le hachage n’est pas le cas. Les améliorations futures sont très cruciales étant donné que les attaquants ne cessent de changer de tactique. Cela implique qu’une méthode de hachage et de cryptage à jour est plus acceptable dans les systèmes informatiques modernes.